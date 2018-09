Un nuovo comandante per la Guardia di Finanza di Rimini

Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Tenente Antonio Giuseppe Garaglio, questa mattina, presso la caserma della Guardia di Finanza in via Augusto Grassi a Rimini, si è tenuto il passaggio di consegne tra il Tenente Colonnello Vito Caradonna, nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, ed il Tenente Colonnello Luciano Tripodero, che lascia il comando del reparto riminese, assunto nel 2016, poiché destinato ad altra sede di servizio nella regione Lazio.

Il Comandante Provinciale ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Caradonna, augurandogli buon lavoro nell’importante incarico di comando assunto; nel contempo ha espresso parole di apprezzamento e ringraziamento al Tenente Colonnello Tripodero per l’ottimo lavoro svolto dal reparto negli ultimi due anni, nei quali le Fiamme Gialle riminesi si sono distinte per il costante impegno nel contrasto all’evasione, all’elusione e alle più gravi frodi fiscali, nella lotta agli illeciti in

materia di spesa pubblica e nell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.

Il Tenente Colonnello Vito Caradonna, di 55 anni, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi nei settori che caratterizzano la missione istituzionale della Guardia di Finanza.

In particolare, ha maturato importanti esperienze operative su tutto il territorio nazionale, rivestendo incarichi di comando presso reparti e articolazioni operative in sedi importanti, quali la Tenenza di Carpi (MO), i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Vicenza, Ancona, Bologna e, da ultimo, Pesaro, nonché incarichi di staff presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.