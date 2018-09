Incidente mortale a San Martino dei Mulini

Un tragico schianto è avvenuto poco dopo le 18 a San Martino dei Mulini, in territorio santarcangiolese. Sulla Marecchiese, all’altezza dell’incrocio con via della Scienza, si sono scontrate un’auto ed uno scooter. Violento l’impatto, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri. Lo scontro è stato fatale per l’uomo a bordo della moto, un 57enne di Novafeltria, finito col suo veicolo a bordo carreggiata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, accorsi con ambulanza e auto medicalizzata. Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che lo scooter abbia tamponato il veicolo che lo precedeva impegnato nella svolta su via Della Scienza. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Stradale.

Redazione Newsrimini