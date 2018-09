Danni maltempo 2018: fondi per interventi in Valconca e a San Mauro

Saranno 40 i cantieri che apriranno a breve, da Piacenza Rimini, per far fronte ai danni causati da diversi episodi di maltempo che si sono susseguiti nel corso di quest’anno in Emilia-Romagna. In totlae oltre 2 milioni di euro (2 milioni e 265 mila) che la Giunta regionale ha stanziato con provvedimento per intervenire sulla sicurezza di fiumi e versanti, la sistemazione di argini e difese spondali, la riapertura della viabilità dove interrotta da dissesti e per evitare isolamenti di frazioni e centri abitati.

In Provincia di Rimini l’Unione dei Comuni della Valconca è il soggetto beneficiario di risorse pari a 100mila euro destinate a mettere urgentemente in sicurezza la via intercomunale Cà Santino di collegamento fra i Comuni dell’alta Valconca (Montefiore Conca, Saludecio e Mondaino) e le Marche. Nel Rubicone, 200.000 euro andranno a San Mauro Pascoli per la messa in sicurezza del ponte sulla ex S.S. 16 in prossimità del canale “Fossatone della matrice”.

Ricorda l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo: “I nuovi cantieri sono resi possibili dallo stanziamento di risorse regionali che si affiancano a quelle già messe a disposizione nei mesi scorsi e ai fondi nazionali ottenuti in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per gli eventi di febbraio e marzo. Ora l’obiettivo è far partire il prima possibile le opere, per chiuderle prima dell’arrivo delle piogge autunnali”.

