Al PalaStella sabato 29 settembre l’8° Torneo Volley Love Fer

La Polisportiva Stella San Giovanni organizza per sabato pomeriggio 29 settembre 2018 l’8a edizione del torneo VOLLEY LOVE FER “Memorial Fernanda Lanci”.

Un quadrangolare in cui si confronteranno le formazioni di LIBERTAS FORLI’, MY MECH CERVIA e CSI CLAI IMOLA che, assieme alle padrone di casa della CAF ACLI STELLA, renderanno omaggio all’indimenticabile Fernanda, anima della pallavolo gialloblù per oltre venti anni, prima come giocatrice, poi come allenatrice, infine come dirigente della società, dove ha continuato la sua opera, purtroppo convivendo con una malattia che ne ha segnato la prematura scomparsa.

Le quattro contendenti partecipano al campionato nazionale B2 nel medesimo girone E, campionato che avrà inizio il 13 ottobre e questo torneo diventa occasione di collaudo in vista del campionato stesso e anche una gustosa anticipazione delle prossime gare nella serie nazionale di B2.

La squadra di casa si presenta forte di varie conferme della scorsa stagione e con nuove giocatrici di grande esperienza e con altre provenienti dal vivaio giovanile Stella.

Le due semifinali si svolgeranno alla Palestra Stella di Via Abruzzo e alla Palestra Bertola di Via Euterpe per poi proseguire con le finali presso la palestra Stella.

Gli organizzatori si attendono un numeroso pubblico di appassionati per una festa della pallavolo di Rimini e della Romagna.

Il torneo avrà inizio alle 15:00. L’ingresso è libero.

Storico dei vincitori:

1° Torneo 2011: Team80 Gabicce

2° 2012: Rimini Pallavolo

3° 2013 e 4° 2014: Battistelli San Giovanni Marignano

5° 2015 e 6° 2016: Caf Acli Stella Rimini

7° 2017: CSI CLAI Imola