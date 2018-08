Ladro in spiaggia tradito dalla videosorveglianza

Ieri pomeriggio gli agenti del presidio della Polizia di Stato di Piazzale Roma hanno ricevuto una denuncia di furto di uno zaino da parte di un giovane turista di nazionalità italiana. Al ritorno da una passeggiata sulla battigia si era accorto che ignoti si erano impossessati del suo zaino che aveva lasciato incustodito e riposto sotto il telo.

Dalla ricerca attraverso il sistema di video sorveglianza installato all’interno del presidio di Polizia gli agenti hanno estrapolato le immagini del furto ed individuato l’autore. Dopo una perlustrazione in zona, l’autore del furto è stato rintracciato a tre ore dal foto.

Si tratta di un 35enne residente in Friuli-Venezia Giulia, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per il reato di furto aggravato.-