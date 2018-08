Incidente sull’Adriatica a Riccione, istituito senso unico alternato

C’è stato un incidente poco dopo le 11 questa mattina sulla Statale Adriatica a Riccione, all’altezza del civico 13 nel tratto di via Circonvallazione, che ha coinvolto un motociclista. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Municipale: è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato tra via Frosinone/Toscana e San Miniato.