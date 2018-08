Il Meeting in diretta su Icaro Tv. Gli incontri di oggi

Come ormai consuetudine Icaro Tv (canale 91 del digitale terrestre) trasmetterà in questa settimana del Meeting i principali incontri della kermesse in corso in Fiera.

. Il programma

. Questi gli incontri di oggi (mercoledì 22 agosto):

Ore: 11.30

BENVENUTI AL NORD

Partecipano: Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento; Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. Introduce Emmanuele Forlani, Consigliere Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Ore: 15.00

LE FORZE CHE MUOVONO LA STORIA… LO STRANO CASO DI MOSÈ

Partecipano: Joseph H.H. Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European Studies at Harvard; Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università Cattolica di Milano.

Ore: 17.00

PERCHÉ IL SESSANTOTTO. DOMANDE DALLA STORIA

Partecipano: Maria Bocci, Professore Ordinario di Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano; Mario Calabresi, Direttore de la Repubblica. Introduce Francesco Magni, Assegnista di Ricerca all’Università degli Studi di Bergamo e Coordinatore di Redazione della rivista Nuova Secondaria.