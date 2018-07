Tratta Valle del Rubicone-Rimini nord: torna il “Tutor”

C’è anche la tratta Valle del Rubicone-Rimini nord tra le 22 tratte in cui in tutta Italia saranno ripristinati i sistemi di rilevamento della velocità durante l’esodo estivo, dopo lo stop al sistema tutor che era arrivato dalla Corte d’Appello di Roma. All’origine del blocco, tre mesi fa, il contenzioso per il brevetto del sistema tra Autostrade e una piccola ditta toscana che ne reclama l’originalità.

La polizia stradale avrà ora a disposizione un nuovo sistema di controllo elettronico della velocità, il SICV-PM, che sarà operativo in occasione dell’esodo estivo di agosto. Si parte, appunto, da 22 tratte ( tra cui Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord) in una prima fase.

Il Viminale ha presentato il nuovo sistema nel corso di una conferenza stampa a Roma, in cui si è parlato anche delle cosiddette date da “bollino nero” per il traffico estivo: in direzione delle località turistiche sono previste code da incubo la mattina di sabato 4 agosto e di sabato 11.