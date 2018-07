Passaggio Montecopiolo e Sassofeltrio in Romagna: presentato nuovo ddl

Forza Italia ha presentato un disegno di legge per il passaggio in Emilia Romagna dei due comuni marchigiani di Sassofeltrio e Montecopiolo. I due comuni avevano chiesto il passaggio nell’ormai lontano 2006, attraverso un referendum, ma l’esito della consultazione è di fatto rimasto sulla carta. La richiesta – cui aveva detto sì l’84% dei residenti – è di passare dalla provincia di Pesaro-Urbino, a quella di Rimini. Un esito di consultazione cui deve dare attivazione la Camera, ma l’iter si è arenato, a causa di un ostruzionismo da parte della regione Marche. La richiesta del passaggio deriva da motivazioni geografiche, per una vicinanza di fatto maggiore alla provincia di Rimini, e culturali.

Un disegno di legge per attivare il passaggio era già stato presentato durante la scorsa legislatura da Tiziano Arlotti (Pd), ora ci riprova Forza Italia, che aveva assunto questo impegno in campagna elettorale, con un ddl a firma, tra gli altri, dei Senatori Barboni e Bernini. Ne dà notizia il consigliere comunale riminese di Forza Italia Carlo Rufo Spina.