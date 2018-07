La Polisportiva Stella è pronta a un nuovo campionato di Promozione

Dopo la presentazione di giovedì scorso presso il centro sportivo di via Abruzzo per la formalizzazione della squadra che andrà ad affrontare il prossimo campionato, che ormai risulta completa, salvo qualche altro arrivo dell’ultima ora, si riparte dalla conferma in blocco del gruppo storico guidato da capitan Temeroli e dai vari Luca Angelini, Giovanni Angelini (che probabilmente più avanti lascerà la squadra per impegni lavorativi a Venezia), l’indomabile Fabbrucci, il mitico Mussoni e i sopraggiunti negli anni Nardi, Tordi, Gabellini, Greco, Lazzaretti, Ferraro.

A questi si aggiungono i ritorni di Andrea Tomassoni, dopo un anno sabbatico per motivi di lavoro, e dei fratelli Andrea e Alessandro Gamberini dopo l’esperienza al Miramare.

La società, come nel suo stile, ha dovuto sostituire i giovani che, conseguita la maturità, saranno fuori Rimini per impegni universitari, con nuovi innesti, sempre provenienti dal suo settore giovanile, come Riccardi, Azzurro, Dragovoja, Bellicchi e F. Gamberini, che hanno già assaporato lo scorso campionato l’aria della Promozione, e dello sfortunato Giuliano, reduce da un grave infortunio accusato durante la prima amichevole dell’anno scorso. Ora faranno parte in pianta stabile di questo gruppo.

I nuovi arrivi: Fabbri (Torconca), G. Vedinelli (Rimini), Tani (San Marino) e Ricci, di ritorno dalla Colonnella, completeranno la rosa giovani.

La società, vista l’agguerrita concorrenza, ha pensato di aggiungere qualche giocatore di esperienza per supportare la crescita dei suoi tanti giovani. Sono così arrivati Salvemini dalla Fya, Mami dal Bellariva e Pasculli dal Gatteo.

La squadra sembra ben amalgamata, con un misto di giovani e “meno giovani” che sapranno guidare i primi, così come hanno sempre fatto in questi anni, creando quel gruppo che ha sempre dato ottimi risultati.

Mister Boldrini si è detto molto soddisfatto dell’organico a disposizione e ha incoraggiato i nuovi ed i vecchi a resettare il passato e ricominciare con lo stesso spirito che ha sempre animato questa società, uno spirito di coesione, gruppo e amicizia che ha portato in questi due anni di Promozione a risultati eccellenti, e a continuare a seguire il suo motto ed esprimersi sempre in campo “col piglio giusto”.

Il mister sarà ancora una volta affiancato dal suo staff che comprende Maurizio Amadori (viceallenatore), Marco Gabrielli (allenatore dei portieri) e, nuovo ingresso, il preparatore atletico Daniel Martin, che ha ben operato lo scorso campionato con la Juniores Regionale, centrando l’ingresso alle fasi finali regionali.

“La dirigenza tutta, il presidente e tutti i collaboratori – si legge in una nota della Polisportiva Stella – augurano alla squadra e ai suoi condottieri un grosso in bocca al lupo perché questa splendida avventura possa continuare nello spirito e nelle concezione del calcio secondo le nostre idee”.