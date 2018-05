Welfare: pubblico e privato si confrontano

Avrà inizio alle ore 18 di martedì 15 maggio nella sede del Club Nautico di via Destra del Porto il confronto aperto tra imprese, amministrazione comunale e università per pensare a un welfare di comunità misurabile.

Welfare come opportunità territoriale e di sviluppo aziendale è infatti il titolo del workshop che si propone di avviare un dialogo tra l’Amministrazione e il mondo del profit per pervenire alla creazione di un gruppo di lavoro sperimentale, con l’obiettivo strategico di passare da una impostazione legata all’obbligo ad una prospettiva di opportunità; da un sistema di doveri ad un sistema di valorizzazione e convenienza reciproca.

L’obiettivo dell’iniziativa è, da un lato, fornire alle aziende maggiori informazioni su opportunità e vantaggi delle misure adottate a livello nazionale, regionale e territoriale per promuovere l’occupazione e sostenere i lavoratori; dall’altro, consentire all’Amministrazione di comprendere quali siano per le imprese i vantaggi e i limiti di normative socialmente utili.

Un confronto quindi per definire un nuovo modello di collaborazioni positive fra imprese e servizi pubblici dove le persone a rischio di esclusione possano transitare da una situazione di difficoltà ad una situazione di opportunità, e dove ogni persona possa essere valorizzata al massimo in relazione alle sue aspirazioni e capacità, divenendo un valore per le Aziende che accettino di essere parti attive di percorsi di inserimento lavorativo.

Alle ore 18 sarà dunque Bonfiglio Mariotti, Chairman e Founder di Bluenext, a introdurre il confronto seguito da Gloria Lisi, Vicesindaco Comune di Rimini, su “Welfare e Lavoro – Creare un Tavolo tecnico territoriale economia –sociale”; Luca Carrai, CEO di Ethicjobs Società Benefit, su L’etica e la produttività aziendale: anno 2018”; Rabih Chattat, Delegato per la disabilità dell’Università di Bologna, “Disabilità e Job Placement”; Maria Teresa Conti, Consulente del Lavoro e Responsabile Centro Studi A.N.C.L. Emilia Romagna, “Panoramica dei vantaggi fiscali per le imprese che offrono welfare: consigli pratici”; Daniela Palmieri e Stefano Mazzotti, progetto Marina C’Entro, Enaip; Loredana Alberti, titolare azienda agricola Fungar, “Le aziende agricole non sono un’isola”; Alessandro Bracci, CEO di Teddy su “L’esperienza di un’impresa responsabile”; Giordano Pecci: “Il punto di vista di un genitore. Cosa mi aspetto per mio figlio?”.