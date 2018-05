Volley A2 femminile. Successo della Battistelli in gara1 dei play off

Al palasport Flaminio di Rimini la Battistelli supera per 3-1 il Fenera Chieri in Gara 1 della Finale dei Play Off Promozione di Serie A2 Femminile. La serie è al meglio delle tre partite. Mercoledì sera gara 2 al PalaFenera di Chieri.

I parziali: 26-24 28-30 25-18 25-17.

BATTISTELLI S.G. MARIGNANO: Saguatti 10, Casillo 9, Battistoni 7, Markovic 11, Caneva 12, Zanette 29, Gibertini libero (81-67), Nasari 1, Giordano, Gray. Non entrate: Bordignon, Sgarbossa. All. Saja.

bv 9 bs 11; ric pos/perf 79-56; attacco 44%; muri 8.

FENERA CHIERI: Perinelli 3, Middleborn 10, De Lellis 3, Angelina 14, Akrari 9, Manfredini 19, Mezzi 7, Lualdi 1, Bresciani libero (50-29), Colombano, Sandrone. Non entrate: Salvi, Batte, Moretto, Dell’Amico. All. Secchi.

bv 1 bs 13; ric pos/perf 50-33; attacco 45%; muri 10.

CRONACA E COMMENTO

La Battistelli fa valere il fattore “campo” e batte per 3-1 il Fenera Chieri in Gara 1 della Finale dei Play Off Promozione di Serie A2 Femminile. Un primo passo fondamentale verso la Serie A1, considerato che la serie è al meglio delle tre partite. Le biancazzurre già mercoledì sera, in occasione di Gara 2 al Palafenera di Chieri, avranno il primo match point per la salita di categoria.

Le ragazze di Stefano Saja scendono in campo con entusiasmo e determinazione, impossessandosi del match grazie ad un’accelerazione fulminante fin dalle prime battute di gioco e dopo aver perso il secondo ai vantaggi, ingranano la quarta trascinati da un pubblico straordinario e chiudono meritatamente il match.

Stefano Saja schiera la formazione tipo con Battistoni in regia e Zanette opposto, al centro Casillo e Caneva, Saguatti e Markovic in banda e Gibertini libero. Luca Secchi risponde con De Lellis in regia, Manfredini opposto, Angelina e Perinelli in banda, Akrari e Middleborn, al centro e Bresciani nel ruolo di libero.

1° set. Il primo punto di questa serie di partite che portano in A1 è di Chieri. Una Manfredini in gran spolvero trascina le piemontesi al primo allungo (6/10) con Saja che chiama time out. Troppi errori al servizio per le padrone di casa e le Chieresi allungano ancora (13/8). Rientra in partita la Battistelli sul servizio di Markovic ed i punti di Zanette e coach Secchi ferma il gioco (12/15). Continua lo show di Zanette che riporta la gara in parità costringendo coach Secchi al suo secondo time out (18/18). L’ingresso della giovane Giordano mette in difficoltà la ricezione ed è sorpasso (20/19). E’ della Battistelli il primo di due set point che vengono sprecati entrambi così che Saja è costretto a chiamare il suo secondo time out (24/24). Zanette guadagna un altro set point e va al servizio. Servizio decisivo perché Bresciani rimanda la palla in campo Battistelli e Nasari chiude in schiacciata dopo che era appena entrata ad alzare il muro al posto di Battistoni (25/23).

2° set. Chieri fa subito la voce grossa in questo secondo parziale con una partenza lampo: 1/5. Ma la squadra di coach Saja non molla e rientra in partita con un muro di Caneva ed una pipe di Zanette (10/11). Le squadre procedono a braccetto con tanti errori al servizio. Le marignanesi raggiungono la parità e coach Secchi chiama il suo primo discrezionale (20/20). Si va ai vantaggi e Saja ferma il gioco (25/26). Zanette annulla 4 set point consecutivi di Chieri che però chiude il set per 28 a 30.

3° set. Nel terzo parziale entra concentratissima la squadra di Stefano Saja che, nonostante la sconfitta sul filo di lana del secondo set, parte fortissimo e si porta sul 7 a 1. Il coach di Chieri cerca di fermare l’inerzia marignanese chiamando time out (9/3). E’ un assolo Battistelli che nonostante un tentativo di rientro di Chieri preme sull’acceleratore e si porta a + 8 (20/12). Sono ancora due punti consecutivi di Zanette a regalare 7 set point alle romagnole che chiudono al secondo tentativo con un bellissimo muro della ex Anna Caneva (25/19).

4° set. Se nel set precedente gli errori al servizio avevano caratterizzato il set, non si può dire per questo.

Infatti le padrone di casa allungano con 4 ace, due a testa per Battistoni e Markovic e Secchi ferma il gioco (10/5). Cambio in palleggio per le Chieresi: Colombano rileva De Lellis. E’ un assolo della Battistelli quello che i 1.000 tifosi accorsi al Flaminio stanno assistendo. Coach secchi chiama anche il secondo time out (19/10). Casillo firma il punto che da 8 set point alla Battistelli. Capitan Saguatti mette a terra la pipe che manda in tutti visibilio (25/17).

LA FINALE DEI PLAY OFF PROMOZIONE

(4) Battistelli S.G. Marignano – (5) Fenera Chieri 1-0

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

GARA-1

Domenica 6 maggio, ore 17.00

Battistelli San Giovanni in Marignano – Fenera Chieri 3-1 (26-24 28-30 25-18 25-17)

GARA-2

Mercoledì 9 maggio, ore 20.30

Fenera Chieri – Battistelli San Giovanni in Marignano ARBITRI: Pecoraro-Guarneri

EV. GARA-3

Domenica 13 maggio, ore 17.00

Battistelli San Giovanni in Marignano – Fenera Chieri