Poule Scudetto D. Rimini-Albissola: diretta testuale

RIMINI-ALBISSOLA (calcio d’inizio alle ore 16:00 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini)

La partita sarà trasmessa in differita alle ore 22:30 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv, pagina Facebook Icaro Sport e sito ufficiale del Rimini FC.

CRONACA E COMMENTO

Prima partita della Poule Scudetto. Il Rimini ospita l’Albissola, vincitrice del girone D contro vincitrice del girone E (completa il gironcino a tre la Vis Pesaro, primo nel girone F). E se per i biancorossi quella di quest’anno è stata la seconda promozione di fila per i biancocelesti si tratta addirittura della terza.

Righetti deve fare a meno degli acciaccati Petti e Arlotti. Fossati non può schierare gli squalificati Sancinito e Piacentini e gli infortunati Raja, Bennati, Corbelli e Benucci.