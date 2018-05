La capolista Rimini Baseball affronta il Recotech Padule

Il Rimini Baseball, attuale capolista in campionato, si prepara ad affrontare il Recotech Padule, reduce da un pareggio interno contro il Nettuno City della scorsa settimana. La prima vittoria della giovane formazione toscana porta la firma del partente cubano Vladimir Banos che finora in 20 riprese lanciate ha messo a segno ben 26 strike-out per una media Pgl di appena 1.80. Nelle due sfide precedenti il pitcher nativo di Pinar del Rio (15 stagioni in massima divisione cubana) ha tenuto a bada le mazze di San Marino alla prima giornata (7 valide) e di Bologna alla seconda (tre valide) concedendo appena tre punti complessivi. Lo schieramento difensivo del Recotech ringiovanito rispetto al passato campionato, può comunque vantare sull’apporto delle due mazze cubane Alarcon (.400 più 4 Rbi) e Scull (.364) che come nel 2017 sono due certezze di grande rendimento. Il secondo partente sarà uno fra Junior Perez e Leonardo Molina oppure potrebbe essere il veterano Costantini la scelta a sorpresa dello staff tecnico toscano.

Sulla sponda neroarancio la settimana è trascorsa in totale serenità visto che il team riminese viene da sei vittorie consecutive nonostante ancora non abbia espresso il massimo potenziale. Il manager Ceccaroli dovrebbe confermare il dominicano Duran (16.1 inning lanciati 12 k Pgl 1.65) e il venezuelano Ruiz (2v 0p Pgl 0.47) come starter delle due partite. Il lineup dei Pirati è il secondo per media battuta complessiva (.269) con le due bocche da fuoco Angulo (.417 più 3 homer e 8 Rbi) e Romero (.409) che non stanno deludendo affatto le attese. Durante le due partite lo staff tecnico dei Pirati ruoterà e girerà tutti i giocatori a disposizione per far mantenere il ritmo e la concentrazione in vista anche della trasferta Europea di Rotterdam di Giugno.

Il doppio incontro avrà inizio sabato (12 maggio) alle ore 15.30 sul diamante dello Stadio dei Pirati, dove si disputerà gara1, mentre in serata si giocherà gara2 (playball ore 20.30).

Gli arbitri designati per questa doppia sfida saranno Costa, Caser e De Notta.

La Società riminese comunica che in occasione di questo fine settimana di campionato per tutti i tifosi che acquisteranno il biglietto valido per la prima e la seconda partita (due gare prezzo 10€) avranno in promozione compreso nel prezzo del tagliando una bevanda presso il bar dello stadio.

Simone Drudi

Ufficio Stampa Rimini Baseball