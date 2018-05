Il GAS Racing Team al mondiale WorldSSP nel Round 5 ad Imola

Il GAS Racing Team ad una settimana dal doppio Round Campionato Italiano Velocità corso in terra toscana, è pronto a tornare in pista per una prova mondiale, in occasione del Round 5 della SBK che si correrà nel tracciato di Imola, domenica 13 maggio.

Tra le rive del Santerno, con il sostegno di Fashion Box e Carmeli, scenderanno in pista come One Event nella WorldSSP, il pluricampione Italiano Massimo Roccoli, reduce dal podio del Mugello, e Lorenzo Gabellini, 4° in classifica generale nel Campionato Italiano Velocità. Le prove e la gara, saranno trasmesse da Mediaset sul canale Italia 2.

ORARI

Sabato

FP3 09:15 – 9:35 (Italia 2)

SP 14:00 – 14:40 (Italia 2)

Domenica

WarmUp 09:10 – 09:25

RACE 11:30