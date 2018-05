Campionato Sammarinese. Play off: Tre Penne-Libertas 2-1

Tre Penne-Libertas 2-1

IL TABELLINO

TRE PENNE [4-3- 3]: Migani; Cesarini, Fraternali, A. Rossi, Merendino; Gasperoni, Patregnani (dal 74’ Marigliano), Gai; Palazzi, Martini (dall’88’ Paganelli), Simoncelli. A disposizione: Macaluso, Succi, Calzolari, Santini, Valli. Allenatore: Luigi Bizzotto.

LIBERTAS [4-2-3-1]: Simoncini; Buda, Bonini, D. Simoncini, Tamburini; Bonavitacola, Golinucci (dall’87’ Berretti); Perrotta (dal 65’ Cibelli), Morelli, Ordonselli; S. Rossi. A disposizione: Zavoli, Stacchini, Giardi, Celli, Casadei. Allenatore: Pasquale D’Orsi.

Arbitro: Albani.

Assistenti: A. Guidi-Gallo.

Quarto ufficiale: Cenci.

Marcatori: 5’ Ordonselli, 45’+1’ Martini, 85’ Gai.

Ammoniti: Ordonselli, Merendino, D. Simoncini, Palazzi.

Espulso: S. Rossi.

CRONACA E COMMENTO

Ancora una volta il Tre Penne vince in rimonta, questa volta lo fa battendo 2-1 la Libertas che viene quindi eliminata dai ragazzi di Luigi Bizzotto. Dopo 5′ la formazione granata passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa ad incrociare di Jacopo Ordonselli. Partita che si mette in salita per il club di Città che al 45′ trova il pari con una buona azione manovrata da Gai e la conclusione vincente da distanza ravvicinata di Marco Martini. Nella ripresa la gara è più equilibrata, ma il gol che decide la gara in favore del Tre Penne arriva al 43′ con il tiro di Nicola Gai che si insacca nell’angolino alle spalle di Aldo Simoncini. La prossima gara in programma per i biancazzurri di Città sarà domenica 13 Maggio contro la Folgore alle ore 15:00.

POST PARTITA

Luigi Bizzotto, tecnico del Tre Penne, nel dopogara commenta la prestazione dei suoi: “Abbiamo disputato una buona prima frazione di gioco cercando, poi nella ripresa la partita si è equilibrata a livello di occasioni da ambedue le parti. Nel finale tutto si è messo per il verso giusto con il gol di Gai che ci ha permesso di vincere una sfida molto complicata contro una formazione molto ostica.”

I biancazzurri vengono da molte gare ravvicinate, le ultime quelle contro Tre Fiori e Domagnano in cui non sono bastati i 90′ regolari andando ai tempi supplementari e ai calci di rigore contro la formazione di Fiorentino: “I ragazzi stanno accusando un po’ di fatica, ma ieri sera è stato un bene non andare oltre ai 90′ e credo che sia stata la partita dove questo fattore si sia evidenziato di meno. Tutta la squadra è veramente brava a recuperare molto velocemente.”

Il prossimo ostacolo si chiama Folgore: “Una partita importantissima e allo stesso tempo, vogliamo mettercela tutta. Giocheremo al massimo delle nostre capacità e con tutte le energie in corpo. C’è molta voglia di staccare il pass per i preliminari di Europa League.”

Addetto stampa Tre Penne

Matteo Pascucci