Altotevere Sansepolcro-Rimini: diretta testuale. Diretta su Icaro TV (canale 91)

SANSEPOLCRO-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 15:00 allo stadio “Buitoni” di Sansepolcro)

La gara sarà trasmessa in diretta su Icaro Tv (canale 91) con collegamento dalle 14:45 e in streaming su icaro.tv, Newsrimini.it, la pagina Facebook Icaro Sport e i canali online del Rimini FC. La partita sarà poi trasmessa in differita alle 22:30 su Icaro TV (canale 91), icaro.tv e Newsrimini.it.

CRONACA E COMMENTO

Ultima partita di regular season per il Rimini, già promosso in serie C, che fa visita ad un Sansepolcro, penultimo della classe, costretto a vincere e sperare in un passo falso della Correggese.

Righetti, arrivato a Sansepolcro in mountain-bike, non può contare su Petti, Cola, Arlotti, Giua e Brighi.

La vigilia del viceallenatore del Rimini, Marco Martini:



icaro Sport. Verso Sansepolcro-Rimini, la vigilia del vice Martini