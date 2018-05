Nuove asfaltature sulle vie Toscana ed Emilia-Romagna

A Cattolica ultimi ritocchi alle asfaltature di via Toscana, dove le radici degli alberi avevano compromesso il manto stradale, e via Emilia Romagna. Gli interventi, costati al comune 250mila euro, mettono così in sicurezza due strade d’ingresso alla città, anche in vista della manifestazione ciclistica internazionale Gran Fondo degli Squali, che porterà nella Regina migliaia di atleti.

Prima della manifestazione saranno completati i lavori relativi alla segnaletica orizzontale, successivamente si completeranno le opere per aumentare la sicurezza dell’attraversamento pedonale di via Emilia Romagna.