Torneo delle Regioni di Calcio a 5, Emilia Romagna, avanti solo i Giovanissimi

Tre Rappresentative – Juniores, Allievi e Femminile – tornano a casa dopo la fase a gironi, una, quella Giovanissimi, accede al quarto di finale in programma domani, giovedì 26 aprile alle ore 9, contro il Lazio.

Ottimo il risultato della compagine di Barillari, che ha espresso un gioco di qualità in un girone tutt’altro che facile.

Immeritata l’eliminazione della Rappresentativa Femminile, che ha pagato a caro prezzo un gol subito a 50 secondi dal termine in una azione rocambolesca. Decisiva la peggiore differenza reti, come seconda, rispetto all’Abruzzo (girone D). Ad aumentare il rammarico il fatto che, con il pareggio, la selezione di Miramari avrebbe addirittura vinto il proprio girone in cui aveva incontrato Puglia, Sicilia e Veneto, storicamente le regioni più forti del futsal in rosa. Dal canto loro gli Allievi hanno pagato la brutta prestazione contro i fenomeni del Veneto, ma soprattutto hanno risentito in maniera pesante dellassenza per squalifica nell’ultima partita di Ansaloni e Suzzi. Penalizzata dalla poca esperienza della propria rosa la Juniores di Matteucci.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa CRER FIGC LND