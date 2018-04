Schianto mortale tra auto e scooter. Perde la vita 36enne

Tragico incidente nel pomeriggio a Misano Adriatico. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.20 in via della Stazione (proprio di fronte al bar)e ha visto coinvolti un’Alfa Romeo ed uno scooter Honda che percorrevano la stessa direzione di marcia. Per cause in corso di accertamento la moto ha tamponato l’auto che la precedeva, nonostante un estremo tentativo di frenata. L’impatto è stato violento e per il 36enne, residente a San Giovanni in Marignano, a bordo dello scooter Honda purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, subito accorsi sul posto con due ambulanze e un’auto medicalizzata, hanno tentato inutilmente di rianimarlo per svariati minuti. Poi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica indaga la polizia municipale intercomunale che, per effettuare i rilievi, ha chiuso al traffico in entrambi i sensi via della Stazione nel tratto da viale Petrarca a viale Toscana.

Nessuna ferita per il 64enne, residente a Coriano, alla guida dell’auto.