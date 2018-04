Savignanese-Sanpaimola 0-0, il film della partita

SAVIGNANESE-SAMPAIMOLA 0-0

IL TABELLINO

SAVIGNANESE: Giannelli, Fulvi, Vandi, Brighi (85′ Di Addario), Righi, Liera, Turci, Guidi (82′ Fabbri), Casadei, Manuzzi (82′ Brigliadori), Luzzi (62′ Colonnello).All. Farneti

SANPAIMOLA: Calderoni, Conti, Visani (80′ Russomanno), Mengolini, Temporin, Landini, Meacci (65′ Colino), Errani, Piancastelli, Borini, Carboni (36′ Musiani).All. Mariani

Arbitro Rompianesi di Modena

CRONACA E COMMENTO

La Savignanese non riesce a ottenere i tre punti contro il Sanpaimola, il Classe batte il Corticella e si porta a meno quattro dalla capolista gialloblu quando mancano due partite al termine del campionato. Domenica prossima la Savignanese ospiterà il Corticella e in caso di vittoria potrà festeggiare la vittoria del campionato, ma dovrà tenere alta la concentrazione perché tutto potrebbe ancora succedere.

La Savignanese ha disputato la gara contro il Sanpaimola ancora sul sintetico di Savignano e lo farà ancora domenica prossima contro i bolognesi. Nel primo tempo la Savignanese prova in tutti i modi a scardinare la difesa ospite ma non riesce a segnare. Al 7′ al 13′ e 16 ci provano rispettivamente Manuzzi, Luzzi e Casadei ma imprecisione e bravura di Calderoni non fruttano nulla. Al 29′ e 45′ Manuzzi e Casadei non centrano lo specchio della porta. Nella ripresa, al 6′ Calderoni respinge un tiro di Turci e poi Visani allontana la palla. Al 25′ punizione per gli ospiti, mischia in area e la difesa locale libera il pericolo. Al 41′ contropiede di Piancastelli, palla in mezzo per Colino che arriva tardi e l’azione sfuma. Al 43′ conclusione di Fabbri, fuori di poco. Al 46′ bella palla di Casadei in area, Calderoni respinge e Colonnello manca il tap in vincente. Al 49′ ancora Fabbri che calcia a botta sicura in ottima posizione ma il Sanpaimola si rifugia in calcio d’angolo.

Ufficio stampa Savignanese