Savignanese-Faenza 2-1, il film del match

SAVIGNANESE-FAENZA 2-1

SAVIGNANESE: Giannelli, Fulvi, Vandi, Turci, Righi, Liera, Casadei (87′ Osayande), Guidi, Farneti N. (76′ Fabbri), Manuzzi, Luzzi (60′ Di Addario). All. Farneti O.

FAENZA: Tassinari, Albonetti, Fontana, Bertoni, Gavelli (64′ Fantinelli), De Luca, Lanzoni (67′ Marocchi), Missiroli (75′ Teleman), Grazdhani, Gardenghi (87′ Franceschini), Savioni. All. Assirelli

Arbitro Murino di Bologna

Marcatori: 22′ Farneti, 60′ Vandi, 94′ Grazdhani

CRONACA E COMMENTO

La Savignanese batte il Faenza e mantiene la testa della classifica con sei punti di vantaggio sul Classe in attesa del big match di domenica prossima in casa dei ravennati. Nel primo dopo un paio di conclusioni di Gardenghi e De Luca senza successo e un colpo di testa di Farneti fuori di poco, al 22′ la Savignanese passa in vantaggio. Cross di Fulvi in area, Farneti anticipa tutti e mette la palla alle spalle di Tassinari. La Savignanese va’ vicina al raddoppio con Manuzzi e Righi al 26′ e 29′. Al 34′ Giannelli e’ bravo a respingere una conclusione da distanza ravvicinata di Missiroli. Al 42′ e’ Tassinari che nega la rete a Manuzzi. Nella ripresa al 8′ Farneti da buona posizione calcia di poco a lato. Al 15′ i locali raddoppiano, su azione di calcio d’angolo Farneti colpisce di testa, Tassinari respinge sulla traversa e Vandi sempre di testa e’ lesto a mettere la palla in rete. Al 20′ Tassinari dice ancora di no a Manuzzi e al 49′ il Faenza accorcia le distanze per merito di Grazhdani. Ma non c’e’ piu’ tempo, la Savignanese incamera i tre punti.

Ufficio stampa Savignanese