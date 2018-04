Rimini Marathon, domenica percorso chiuso al traffico dalle 5 alle 16

La Rimini Marathon, che si conferma come una delle dieci più partecipate in Italia e che tra gare competitive e non coinvolge oltre cinquemila persone, quest’anno toccherà i comuni di Rimini e Riccione. La sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle strade interessate dalla maratona sarà domenica dalle 5 del mattino fino alle 16, in base all’effettivo orario di passaggio dei podisti. Una volta transitati tutti gli atleti le strade saranno riaperte al traffico. E’ quindi consigliato per quanto possibile di prediligere mezzi alternativi alle auto per spostarsi in città e raggiungere centro storico e mare.

Per informazioni: www.riminimarathon.it. LE STRADE DELLA MARATONA Partenza ore 9 da Via XX Settembre di fronte all’Arco d’Augusto. via Gueritti, via Circonvallazione Meridionale, Piazza Malatesta, via D’Azeglio, Parco XXV Aprile, via Tonale, via Bagli,via Iolanda Capelli, via Galla Placidia, via Imperatrice Teodora, via Turchetta, Via Togliatti, via S. Martino in Riparotta, via Bizzocchi, via San Giovenale, via Popilia, via Fattori, via Amati, via Cavaretta, via Curiel, lungomare viale Porto Palos, viale Dati, via Coletti, viale Toscanelli, via Adige, Ponte Coletti, Lungofiume degli Artisti, Lido di San Giuliano, viale Ortigara, via Lucio Lando, via Muccioli, via Sinistra del porto, ponte della Resistenza, viale Perseo, viale Principe Amedeo, viale Antonio Beccadelli, Lungomare Tintori, Lungomare Murri, Lungomare Di Vittorio, viale Siracusa, via Giuseppe Melucci, via Pietro Giordani, via Ambrosoli, viale Parigi, viale Losanna, viale Felice Carlo Pullè, via Luigi Angeloni, viale Gabriele D’Annunzio, via Verdi, viale Dante, viale Ceccarini, viale Gramsci, via Fratelli Bandiera, Lungomare della Repubblica, Lungomare della Libertà, viale Parini, viale Gabriele D’annunzio, viale Galli, Lungomare della Costituzione, viale Gabriele D’Annunzio, viale Principe di Piemonte,viale Padova, Lungomare Spadazzi, viale Latina, viale Regina Margherita, viale Siracusa. Lungomare fino a Piazzale Boscovich, via Destra del Porto, Ponte della Resistenza, via Sinistra del Porto, via Madonna della Scala, via Marecchia, Ponte di Tiberio, Corso d’Augusto.

LE STRADE DELLA 10 MIGLIA Partenza ore 9.30. Percorso identico alla maratona fino al primo passaggio sul via Sinistra del porto. Poi rientro come per la maratona attraversando il Borgo San Giuliano.

L’assessore allo Sport Gianluca Brasini invita i riminesi a cogliere il lato sostenibile dell’evento: “Una città sempre più sostenibile, una Rimini da vivere a piedi o in bicicletta. La Rimini Marathon offre la possibilità non solo di essere protagonisti di una domenica all’insegna di sport e di divertimento all’aria aperta con la famiglia e gli amici,ma offre l’occasione di scoprire la città lasciando l’auto in garage. Domenica quindi abbiamo la possibilità di sfruttare quello che può apparire come un disagio – le strade chiuse al traffico veicolare per il passaggio degli atleti – in una straordinaria opportunità per vivere la città in modo diverso”.