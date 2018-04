Riasfaltatura via Portofino. Circolazione a senso alternato

Sono iniziati oggi, martedì 10 aprile i lavori, realizzati da Hera, di ripristino del manto stradale di via Portofino, tra le rotonde di via Liguria e via Emilia. Il rifacimento dell’asfalto si è reso necessario a seguito degli interventi sulle reti di acquedotto e fognatura nei mesi precedenti: dopo un primo ripristino temporaneo, a distanza di qualche mese viene eseguito un nuovo intervento definitivo. Il viale era stato messo anche a dura prova dal maltempo delle settimane scorse. La viabilità sarà gestita con un semaforo che garantirà la circolazione a senso unico alternato. I lavori saranno terminati entro il 14 aprile.

“La manutenzione costante dell’ambiente urbano a partire da quello stradale – afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti – va nella direzione di migliorare l’utilizzo carrabile, ciclabile e pedonale di ogni piccola o grande strada secondo una qualificata pianificazione progettuale. Come è emerso nei giorni scorsi dal rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario del Comune 2017 in cui oltre 1 milione 700.000 sono stati destinati per il 2018 solo per lavori di manutenzione straordinaria stradale, lo sforzo sostenuto è assai rilevante. Nelle prossime settimane metteremo mano all’asfaltatura di viale Tasso un altro lavoro importante che coinvolgerà la zona Alba.”

Nelle prossime settimane si interverrà anche con nuove asfaltature nelle vie Galvani e Colombo zona San Martino.