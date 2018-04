La RenAuto Under 18 centra una storica qualificazione allo spareggio

U18: LA RENAUTO OTTIENE UNA STORICA QUALIFICAZIONE ALLO SPAREGGIO

Faenza Basket Project-HAPPY BASKET 71-34 (23-11; 12-13; 20-2; 16-8), giocata giovedì 12/4.

Tabellino: La Forgia 7, Palmisani, Prasal 16, Tosi 8, Borsetti, Poplawska Li. 3, Poplawska La., Panzeri, Zannoni. All. Rossi.

Nonostante la sconfitta in quel di Faenza per l’U18 di coach Pier Filippo Rossi è una giornata storica: la contemporanea battuta d’arresto di Castel San Pietro, infatti, qualifica la RenAuto U18 allo spareggio che potrebbe determinare l’accesso all’interzona, anticamera delle finali nazionali.

La partita di Faenza ricalca quella con Mirabello con l’Happy che regge un tempo e crolla nella ripresa, complice il roster già corto per l’assenza di Pignieri e gli infortuni che tolgono prematuramente La Forgia dalla gara e condizionano sensibilmente il rendimento di Palmisani.

«Il miracolo l’abbiamo fatto prima – spiega coach Rossi – battendo tutte le migliori seconde. La differenza nel punteggio delle ultime due gare non è quella reale, anche se Faenza e Mirabello sono più forti di noi ed in generale sono le squadre più forti del girone: al completo non avremmo vinto, ma non avremmo nemmeno preso imbarcate. Stiamo pagando lo sforzo fatto prima, perché erano altre le partite da portare a casa: lo abbiamo fatto, siamo stati bravi a metterci nelle condizioni di giocarci l’interzona con una partita secca, è la prima volta che succede ad una squadra Happy Basket. A seconda che arriviamo quarti o quinti giocheremo lo spareggio contro la seconda della Toscana, o contro la terza del Piemonte. Adesso mi interessa solo che le ragazze stiano bene, per arrivare al completo alla partita più importante della stagione. Per questo contro Forlì non rischierò nessuna delle acciaccate».

Ultimo match della seconda fase, dunque, lunedì a Forlì alle ore 19.15, ma con l’attenzione già rivolta allostorico spareggio.



Massimiliano Manduchi

Ufficio Stampa Happy Basket Rimini