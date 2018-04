La Dulca Santarcangelo espugna Molinella

BASKET MOLINELLA-DULCA SANTARCANGELO 58-73

IL TABELLINO

BASKET MOLINELLA: Guazzaloca 11, Brandani 12, Lanzi 7, Capobianco 6, Ramini 2, Ranzolin 4, Frignani 11, Regazzi 3, Spisni, Zuccheri, Frazzoni. All. Baiocchi.

DULCA SANTARCANGELO: Cunico 7, Bianchi 23, Raffaelli 1, Fusco 7, Saponi 17, Dini 6, Pesaresi ne, Ramilli, Giuliani, Canini, Pasini, Fornaciari 12. All. Bernardi.

ARBITRI: Del Monaco, Bonaga.

PARZIALI: 17-23, 28-47, 39-64, 58-73.

CRONACA

Dopo la prima volta con partita sospesa a cinque dalla fine e la decisione di rigiocarla ex novo, la seconda volta non si è potuto giocare per una dubbia “impraticabilità” del campo di gioco, notizia arrivata solo qualche ora prima dell’inizio della gara.

Giustizia è stata fatta, i ragazzi di Coach Bernardi, ancora privi di Luca Pesaresi giocano una partita perfetta, concentrati tutti dal primo minuto. Partenza super di “Picio” Bianchi e capitan Saponi, che fanno volare gli Angels 17-23 al 10’. Nel secondo quarto i gialloblù danno lo strappo decisivo con Fornaciari e ancora Bianchi&Saponi. Difesa forte e corsa in contropiede portano al 28-47. Nel terzo quarto ancora Picio e Fornaciari fanno volare gli Angels che chiudono la partita sul 58-73.

Prossimo appuntamento sabato alle ore 21.00 al PalaSGR contro Castenaso.