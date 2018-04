Sono iniziati stamattina i Campionati Nazionali AICS di Karate, Nuoto e MamaNet

Prosegue sui campi di Riccione, Sportinfiore, l’evento sportivo durante il quale circa 3.200 tra atleti, istruttori ed accompagnatori provenienti da 15 differenti regioni, stanno vivendo un lungo fine settimana all’insegna dello Sport inteso come momento di confronto, ma anche di incontro e condivisione. Questo è infatti lo spirito della manifestazione voluta per la prima volta 24 anni fa da AICS Associazione Italiana Cultura Sport, ente impegnato da più di 50 anni nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale.

In programma fino a martedì 1 maggio, la rassegna ha visto stamane prendere il via le prime gare dei Campionati Nazionali di Nuoto (presso lo Stadio del Nuoto della città), con le prove delle categorie Esordienti, Open, Ragazzi, Junior e Assoluti, alle prese con le prove in stile e con la staffetta. Si proseguirà a pieno ritmo anche nel pomeriggio e per l’intera giornata di domani (il programma prevede gare su varie distanze di stile libero, dorso, rana, farfalla e misti, insieme a staffette in stile libero e miste, staffettone con 6 atleti per squadra e la spettacolare “Australiana”, la gara sui 50 metri ad eliminazione diretta che si svolge in “notturna”), per terminare martedì mattina con le ultime specialità/categorie e le relative premiazioni.

Sempre nella mattinata, nel Palasport cittadino, è cominciato il Gran Premio Giovanissimi di Karate, prima parte del Campionato Nazionale di Karate dell’Associazione, che ha visto impegnati bambini e ragazzi tra i 4 e gli 11 anni, alle prese con prove obbligatorie e prove a scelta. Parallelamente, si stanno svolgendo anche gli incontri (singoli e a squadre) di Kata, l’esibizione in forme senza avversario; nella giornata di domani sarà la volta del Kumite, in entrambi i casi, le competizioni sono riservate a iscritti AICS o tesserati alla Federazione FIJLKAM.

Sono previste, invece, per questo pomeriggio le fasi finali del Campionato nazionale di MamaNet (Palestra comunale di Viale Forlimpopoli), che vede la presenza di 4 rappresentative dall’Emilia Romagna, una dal Lazio, una dalla Toscana e due dalla Puglia, a contendersi il Trofeo nazionale in questa nuova e divertente disciplina, una sorta di pallavolo nella quale, però, la palla va trattenuta e rilanciata a due mani al di là della rete.

Proprio per l’intento di offrire un momento di spettacolo e di entusiasmo all’insegna dello sport per tutti, tutte le gare sono ad ingresso libero, per permettere ad adulti e ragazzi di vivere l’evento anche dalle tribune.

AICS Associazione Italiana Cultura Sport, presieduta da Bruno Molea, oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (in ambito sportivo, ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con i suoi 900mila associati, 9mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.

Organizzato dalla Direzione Nazionale AICS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e del Comitato Provinciale di Rimini, Sportinfiore gode del patrocinio del Comune di Riccione. Partner dell’iniziativa sono UnipolSai Assicurazioni e Fictus Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici, Sportivi.

Per ulteriori informazioni: www.aics.it.