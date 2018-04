Imolese, il successo sul Sasso Marconi vale la seconda piazza

Imolese-Sasso Marconi 2-1

IL TABELLINO

Imolese Calcio 1919: Rossi, Garattoni, Boccardi, Boccadamo, Guatieri (88’ Galanti), Miotto (94’ Salvatori), Carraro, Valentini, Belcastro (85’ Pittarello), Franchini (68’ Titone), Ferretti (74’ Crema). A disp.: Mastropietro, Tattini, Pasotti, Garavini. All.: Massimo Gadda.

Sasso Marconi: Monari, Galassi, Piccardi, Boccaccini, Blandamura (74’ Cattabriga), Dall’Ara (79’ Betti), Noselli, Tonelli (46’ Sanzo), Della Rocca, Hinek (62’ Negri), Barranca (57’ Benatti). A disp.: Lazzari, Giacomucci, Mechetti, Gyimah. All.: Roberto Moscariello.

Arbitro: Sig. Bergamin (Castelfranco Veneto).

Marcatori: 4’, 47’ Miotto (I), 9’ Barranca (S).



Ammoniti: Ferretti (I), Galassi (S).

I RISULTATI DELLA 36A GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Il ritorno del derby contro il Sasso Marconi al Galli si chiude col medesimo risultato dell’ultimo precedente, risalente alla stagione 2012/13. Il 2-1 in riva al Santerno, grazie al contestuale ko del Fiorenzuola sul campo dello Sporting Trestina, non rende necessari ulteriori calcoli per determinare la definitiva titolare del secondo posto in graduatoria ad appannaggio dell’Imolese. Prima occasione per Ferretti dai 25 metri al 3’, pallone alto. Appena un giro di lancette ed è vantaggio rossoblù: sul cross dalla destra di Garattoni e la seguente respinta del difensore il pallone si impenna in aria, Ferretti non impatta al volo ma Miotto si insinua tra Boccaccini e Munari per il gol del vantaggio (1-0). Il forcing imolese prosegue col tentativo a giro di Belcastro (6’) a lato di poco. Alla prima occasione utile, il Sasso Marconi impatta il punteggio: lancio di Dall’Ara per Barranca che si accentra e dal limite dell’area centra l’angolo basso alla sinistra di Rossi (1-1). Belcastro e Carraro provano ad illuminare la scena su calcio di punizione (15’ e 28’), ambo i tentativi sorvolano la traversa. Lampo di Belcastro al 36’ con un tiro sul fondo dopo il doppio tunnel sulla sinistra ai danni di Tonelli e Galassi. Agli albori della seconda frazione Miotto mette a segno il secondo sigillo personale con un meraviglioso tiro dal limite dell’area, potente e preciso sotto il sette alla sinistra di Monari (2-1). Boccaccini sfiora di testa il nuovo pareggio sul corner teso di Noselli (55’) ma la conclusione viaggia pochi centimetri sopra il montante alto. Ancora Noselli in cerca di gloria al 61’ ma il tiro mancino in torsione da centro area lambisce il palo. L’ingresso di Titone dà la scossa ad una partita che, complice le alte temperature, assiste ad un sensibile calo di ritmo: due rapide serpentine, al 69’ e al 79’, che però non vengono convertite in rete. Nel finale di gara il Sasso Marconi cerca il pari e lo sfiora col palo colpito da Benatti nel primo minuto di recupero ma il risultato finale non muta.

Mattia Grandi

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919