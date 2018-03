Volley D femminile. Sabato il derby tra Riviera Volley e Riccione Volley

Una partita dal pronostico scontato e con una vittima sacrificale predestinata: sembra presentarsi così il derby tra Riviera Volley Rimini e Riccione Volley in programma sabato 24 marzo alle ore 18 al pala Rodari di Rimini.

La squadra riminese sta attraversando un grande momento di forma ed è meritatamente in testa alla classifica. Forte fisicamente e ben coperta in ogni reparto, gioca un volley veloce, concreto e con tante soluzioni, difende e attacca altrettanto bene: un autentico rullo compressore che finora è passato sopra a tutto, inarrestabile.

Riccione dal suo canto è reduce da una splendida vittoria per 3-1 contro il forte Nettunia Bologna terzo della classe e vorrà sicuramente dare continuità a questa positiva prestazione.

L’esperienza ci insegna in prima luogo che le partite vanno sempre prima giocate sul campo e che i conti si fanno sempre alla fine. Il volley non è una scienza esatta dove due più due fa sempre quattro e i pronostici non sono certezze assolute… poi sinceramente in certe occasioni può anche far piacere smentirli clamorosamente… i pronostici.

Lorenzo Paglierani

Addetto Stampa Riccione Volley