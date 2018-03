Volley B2 femminile. Caf Acli Stella Rimini-S. Ilario 3-0

CAF ACLI STELLA RIMINI-VOLLEY S. ILARIO R-E- 3-0 (25-8, 25-7, 25-6)

IL TABELLINO

STELLA: Bandini 10, Ambrosini 6, Francia 6, Gugnali 6, Bologna 5, Giardi 5, Ugolini 3, Giusti 2, Temeroli 1, Micheletti 0, Urbinati 0, Mazza 0, Morosato N.E. Costantino N.E. All. Biselli Andrea.

S. ILARIO: Vivian 2, Maggiali 2, Belotti 2, Fiorellini 2, Bodria 1, Gaia 0, Paterlini 0, Caruso 0, Nichelini 0, Monti 0, Visioli 0, Cervi 0, Cerioli 0. All. Mazza Simone.

Formazioni

Stella Rimini: Ambrosini (P) Giardi (O) Gugnali (C) Bandini (C) Francia (S) Giusti (S) Micheletti (L).

S. Ilario: Nichelini (P) Vivian (O) Caruso (C) Belotti (C) Fiorellini (S) Visioli (S) Cervi (L).

CRONACA E COMMENTO

Tutto facile per la Stella opposta al Sant’Ilario di Reggio Emilia, squadra penultima in classifica con soli tre punti. Per le riminesi si è trattato quasi di un allenamento data l’inconsistenza delle avversarie, spettatrici incapaci di creare qualsiasi difficoltà. Francesca Bandini ha potuto festeggiare il suo compleanno regalandosi il ruolo di top scorer del pomeriggio con 10 punti, mentre Andrea Biselli ha dato spazio a tutte le giocatrici. Tre punti facili, ma importanti, che purtroppo la squadra ha potuto festeggiare solo in parte a causa dei molteplici incidenti che stanno colpendo le giocatrici. Oltre a Chiara Morosato, non ancora pronta al rientro, nell’allenamento di venerdì Carlotta Costantino si è gravemente infortunata a un piede, l’incidente l’ha costretta a ricorrere a una ingessatura che la terrà fuori a lungo. Spesso i guai non vengono mai soli. Sul punteggio di 19 a 6 del secondo parziale il coach Biselli decide di dare spazio al giovane martello Virginia Mazza che alla prima schiacciata ricade malamente e si procura una distorsione alla caviglia. Con questa riduzione di organico, l’importante trasferta di sabato prossimo a Sarzana si annuncia quanto mai complicata.

Stefano Baldazzi