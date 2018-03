Volley B maschile. La Rovelli sconfitta in casa da Osimo

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO-LA NEF OSIMO 0-3 (12-25, 23-25, 19-25)

IL TABELLINO

1° Arbitro RISI MICHELA, 2° Arbitro ANTONIOLI MARCO.

ROVELLI: b.s. 7, ace 2, muri 5, errori 14.

OSIMO: b.s. 3, ace 4, muri 10, errori 10.

DOLCIARIA ROVELLI: Scrollavezza 2, D’Amico 5, Caselli 7, Corso 17, Fabbri 1, Fortes 8, libero1 Maggioli, libero2 Rossi, Daniel 0, Budzko 1, Franco n.e., Morciano 0, Papa 0. 1° ALLENATORE: ROVINELLI DANIELE, 2° ALLENATORE: PASSAMONTI CORRADO, SCOUTMAN: PROCUCCI VALTER.

OSIMO: Cremascoli 3, Romani 3, Pesaresi 5, Durazzi 6, Boncompagni 22, Bruschi 16, libero Pace, Palmieri 0, Caporaletti 0, Ballarini n.e., Alessandrini n.e., Tiranti n.e. 1° ALLENATORE: MASCIARELLI ROBERTO, 2° ALLENATORE: BADINO GIULIO.

CRONACA E COMMENTO

Ancora una battuta di arresto per la Rovelli “green”, al cospetto di una squadra ospite, Osimo, in grado di schierare una batteria di giocatori di livello assoluto, ed in pieno rilancio in campionato. Dopo un primo set da dimenticare, dove solo l’opposto siciliano Corso si rivelava combattivo ed efficace, negli altri due invece si sono viste cose buone, macchiate da un fallo tecnico al libero Maggioli che forse ha condizionato il secondo set, quello finito ai vantaggi. Rimane ora da inseguire le squadre immediatamente vicine a noi, Pescara ed Ancona, per recuperare posizioni in classifica, utilissime per il finale di stagione. In attesa di spararsi le cartucce “pesanti” nella finale regionale Under 20, su cui punta molto il gruppo e la società morcianese. Ora pausa pasquale e alla ripresa si profila proprio Pescara, in una sfida per evitare l’ultimo posto.

