Rapporto Economia della Camera di Commercio, giovedì la presentazione

Il Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a cura della Camera di Commercio sarà presentato giovedì alle 9.30 nell’Aula Magna dell’Università (Via Angherà 22).

Dopo l’introduzione del presidente dell’Ente camerale, Fabrizio Moretti, sulle dinamiche territoriali e le strategie per la Romagna, è in programma un approfondimento del ruolo dell’Università per l’area Romagna a cura del presidente del Consiglio di Campus Sergio Brasini.

A seguire:

–Guido Caselli, Responsabile Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna: All’uscita dal tunnel. Cosa ci aspetta nei prossimi anni

– Fred van Beuningen, Membro del Gruppo Strategico “Roadmap next economy” – Responsabile transizione verso l’Economia Circolare e Direttore di Clean Tech Delta Rotterdam: L’esperienza de L’Aja e di Rotterdam sulle strategie territoriali per lo sviluppo

–Paolo Verri, Direttore Generale Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019: Giocare d’anticipo. Le nuove sfide dei territori nella competizione globale.

Nel pomeriggio ci sarà la presentazione a Forlì.