Le selezioni dell’Emilia Romagna pronte all’edizione 2018 del Trofeo delle Regioni

Prenderà il via giovedì 29 marzo, in Brianza, l’edizione 2018 del Trofeo delle Regioni. Le selezioni dell’Emilia-Romagna partono, come sempre, con l’ambizione di andare più avanti possibile nel tabellone principale e, con le nuove formule ideate dal Settore Squadre Nazionali, la prima partita ha un peso specifico molto superiore al passato.

I primi a scendere in campo saranno gli Under 14 che sfideranno, giovedì, alle ore 9, al PalaSomaschini di Seregno, la sempre ostica Liguria e lo stesso discorso vale per le Under 15 che affronteranno, sullo stesso campo, alle 11, il Friuli Venezia Giulia.

SELEZIONE MASCHILE UNDER 14

Bandini e Maltoni (OneteamForlì), Collina (Futurvirtus Bologna), James (Crabs Rimini), Malaguti (Pontevecchio Bologna), Manna (SBM Modena), Moretti, Scheda, Sibani, Tamborino (BSL San Lazzaro), Scarponi (Insegnare Basket Rimini), Terzi (Sport Junior 2000 Bologna).

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Fabrizio Ambrassa

Assistenti: Andrea Gatti ed Erich Franchini

Preparatore Fisico: Lorenzo Spadoni

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Capo delegazione: Milena Ventura

SELEZIONE FEMMINILE UNDER 15

Bagnoli (Tigers Rosa Forlì), Bassi (Faenza Futura), Bassoli e Berra (Cavezzo), Colli e Zanetti (BSL San Lazzaro), Curti (Magika Castel San Pietro), Farina e Setti (Basket Academy Mirabello), Meglioli e Moretti (Boiardo), Vignali (Valtarese 2000).

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Fabio Frignani

Assistente: Giulia Casadio

Preparatore Fisico: Lorenzo Spadoni

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Capo delegazione: Alvaro Casadio