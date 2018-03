La 14enne Andrea Maria Artimedi in evidenza nel Torneo ITF Under 18 a Malta

Prosegue il momento positivo di Andrea Maria Artimedi, giovane allieva della Galimberti Tennis Academy di San Marino. Dopo i quarti di finale raggiunti la settimana scorsa nel “San Michel Tck”, torneo Tennis Europe Under 16 di Kordin, a Malta, la giovane promessa che si allena sul Titano (compirà 15 anni il 31 maggio) si è messa in evidenza anche nel “World Ranking Tournament”, torneo Itf Junior Tour maltese di Marsa (Grade 4, cemento). Dopo aver superato due turni di qualificazione, la Artimedi all’esordio nel tabellone principale ha sconfitto con un periodico 6-3 la svizzera Leandra Vernocchi, per poi cedere con il punteggio di 6-2 6-4 all’ungherese Amarissa Kiara Toth, in gara con una wild card.

In contemporanea Federico Bertuccioli era impegnato in Sardegna, nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra) dove ha usufruito di una wild card per il tabellone principale. Il giovane pesarese è stato sconfitto all’esordio (6-0 6-1) dallo slovacco Filip Horansky, sesta testa di serie. Disco rosso anche in doppio per Bertuccioli, che in coppia con Edoardo Eremin ha ceduto per 6-1 6-2 al duo formato da Davide Pontoglio e Stefano Reitano.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy

Alessandro Giuliani