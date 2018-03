Esordio vincente per le Rappresentative dell’Emilia Romagna al Trofeo delle Regioni 2018

EMILIA ROMAGNA-LIGURIA 89-58 (26-15; 47-31; 68-49)

Emilia Romagna: Moretti (Bsl San Lazzaro) 9, Maltoni (One Team Basket Forlì), Bandini (One Team Basket Forlì), Collina (Futurvirtus) 12, Scarponi (Insegnare Basket Rimini) 11, Malaguti (Pontevecchio) 19, Sibani (Bsl San Lazzaro) 4, Terzi (Sport Junior 2000) 8, Scheda (Bsl San Lazzaro) 4, Manna (SBM Modena) 2, Tamborino (Bsl San Lazzaro) 19, James (Crabs Rimini) 1. All. Ambrassa.

Liguria: Armanino 2, Chersulich, Cima 13, Corradi 12, Cuttini 7, D’Imporzano 2, Fea, Iamundo 12, Micalizzi 2, Monaldi, Pietrini 5, Zavaroni 3. All. Padovan.

Buona la prima per l’Emilia Romagna Under 14 Maschile al “Trofeo delle Regioni” 2018: al “PalaSomaschini” di Seregno, i ragazzi di Ambrassa si impongono sulla Liguria per 89-58. L’equilibrio resiste solo in avvio, quando i canestri di Cima e Iamundo tengono a galla la Liguria. L’Emilia Romagna, invece, si affida alla coppia Tamborino-Scarponi per scavare il primo solco della gara (19-14 all’8’). Uno scatenato Collina trascina i compagni a suon di triple, e la formazione di Ambrassa chiude il primo quarto in doppia cifra di vantaggio: 26-15. Il divario aumenta nella seconda frazione, sempre grazie ai canestri di Malaguti e ai rimbalzi preziosi di Tamborino (45-24 al 18’). Prima dell’intervallo, la Liguria accorcia il passivo, guidata da un ispirato Corradi, e chiude il primo tempo sotto di 16: 47-31 al 20’. Al rientro dagli spogliatoi Micalizzi prova a scuotere i compagni, ma dall’altra parte del campo le giocate di Moretti e Scarponi incrementano ancora di più il passivo dei liguri (58-33 al 25’). Sul finire di terzo periodo, un parziale di 10-2 riporta i ragazzi di Padovan sotto le venti lunghezze di svantaggio: 68-49 al 30’. L’ultimo quarto segue il copione di quello precedente, con l’Emilia Romagna a dominare in lungo e in largo e la Liguria in grande difficoltà. Scheda pone fine alle ostilità, segnando il canestro del 89-58.

EMILIA ROMAGNA-FRIULI VENEZIA GIULIA 62-61 (14-11; 33-26; 47-49)

Emilia Romagna: Bagnoli (Tiger Basket Rosa Forlì), Bassoli (Basket Cavezzo) 6, Bassi (Faenza Futura Basket) 2, Vignali (Basket Club Valtarese 2000) 4, Curti (Magika) 3, Colli (Bsl San Lazzaro) 2, Setti (Basket Academy Mirabello) 6, Farina (Basket Academy Mirabello) 10, Zanetti (Bsl San Lazzaro) 21, Berra (Basket Cavezzo) 8, Moretti (Boiardo), Meglioli (Boiardo). All. Frignani.

Friuli Venezia Giulia: Leardi, Sellan 4, Peretti 3, Pernarcich 8, Levach 11, Blasigh 17, Rosar 3, Braida 2, Medeot 4, Leghissa, Lizzi 7, Giustolisi 2. All. Gerometta.

Un canestro di Zanetti, a 5”dalla fine, regala il successo all’Emilia Romagna, nella gara d’esordio del “Trofeo delle Regioni” 2018 contro il Friuli Venezia Giulia: 62-61 il finale a Seregno. Avvio di marca emiliano-romagnola, con Zanetti e Bassoli protagoniste del primo vantaggio biancoblu (8-4 al 5’). Immediata la reazione del Friuli che, grazie a 5 punti consecutivi di Levach, ritrova il comando della gara (11-12 all’8’). Ma al termine della prima frazione, sono le ragazze di Frignani ad avere il controllo del match: 14-11 al 10’. Dopo il canestro di Rosar (14-13), l’Emilia Romagna tenta una mini-fuga (21-15 al 13’), subito interrotta da un break di 5-0, propiziato dalle giocate di Pernarcich (21-20 al 16’). Le biancoblu emiliano-romagnole cambiano ritmo e, poco prima dell’intervallo, piazzano un parziale di 12-4, che manda le squadre negli spogliatoi sul 33-26. Il Friuli inaugura il terzo quarto con 2 bombe consecutive, e opera il sorpasso con Lizzi (33-34 al 23’). Il parziale friulano aumenta col passare dei minuti e assume sembianze macroscopiche (14-0): le ragazze di Gerometta approfittano del momento di totale confusione delle avversarie per allungare a +7 (33-40 al 25’). Farina risveglia l’Emilia Romagna, poi è botta e risposta dall’arco tra Berra e Blasigh (44-49 al 29’), prima del canestro a fil di sirena di Zanetti: 47-49 al 30’. Nell’ultima frazione il Friuli rimane per oltre 6’inchiodato a quota 50, l’Emilia Romagna, invece, ritrova la fiducia smarrita e rimette la testa davanti (60-54 al 38’). Ultimo minuto al cardiopalma, con Blasigh che segna 5 punti in un amen (60-59), mentre Pernarich firma il 60-61, completando l’ennesimo parziale di giornata. A 5”dalla fine, Setti alza il lob per Zanetti che, in mezzo a due avversarie, trova il guizzo vincente. Le friulane provano un ultimo disperato tentativo per vincerla, ma il pallone si spegne prima di arrivare al ferro.

Nella giornata di domani la rappresentativa Under 15 Femminile sarà impegnata, alle ore 9, al “PalaFamila”di Seveso (Mb), contro il Trentino Alto Adige. Mentre la formazione Under 15 Maschile sfiderà al Palasport di Macherio (Mb), alle ore 11.15, il Piemonte.

