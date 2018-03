Calcio a 5. Il Rimini.com cade ancora. Il Fossolo inguaia i biancorossi

FOSSOLO 76 CALCIO-CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 5-3

IL TABELLINO

FOSSOLO 76 CALCIO: Esposito, Zaccone, Mariani, Bastia, Sanchez, Zarubko, Miscioscia, Lima, Querreti, Ferrara, Bettini. All.: Margiotta.

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM: Ciappini, Moretti, Sabir, Canducci, Moroni, Gasperoni, Takiguchi, Timpani, Oe, Muratori, Floris, Gianni. All.: Germondari.

ARBITRI: Zinzi di Piacenza, Plos di Parma.

RETI: 6’ pt Canducci, 21’ pt Moretti, 27’ pt Canducci, 8’ st Zaccone, 19’ st Miscioscia, 20’ st Sanchez, 21’ st Mariani, 30’ st Miscioscia.

AMMONITI: Bastia, Sanchez.

ESPULSO: Bastia.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini.com si scioglie come neve al sole nel secondo tempo e regala la vittoria al Fossolo. I biancorossi rischiano così di buttare al vento, nel giro di quattro giorni, tutto ciò di buono che è stato fatto in questo 2018. Abbiamo più volte elogiato le grandi prestazione degli uomini di Germondari durante questi primi mesi dell’anno, ma ora siamo di fronte ad un pericolosissimo doppio stop. Vero che entrambe le sconfitte sono arrivate lontano dal Flaminio, e non scopriamo certo oggi quanto è stato difficile, durante tutto l’arco della stagione, per i biancorossi fare buone prestazioni fuori casa. Però le modalità con le quali sono arrivate queste ultime due sconfitte sono preoccupanti. Mentre sabato scorso contro il Cavezzo era stato regalato il primo tempo, questa sera il Rimini.com ha iniziato alla grande. Il problema è che poi i biancorossi sono usciti dagli spogliatoi all’intervallo presentandosi in campo solo fisicamente e non mentalmente.

Detto questo passiamo alla cronaca del match. Come suddetto il Rimini.com si presenta in campo ottimamente, giocando un grande primo tempo. Pronti, via e gli ospiti sono subito pericolosi: Timpani cerca gloria da fuori area colpendo però il palo esterno. L’1-0 arriva pochi minuti dopo e porta la firma di Canducci, che incrocia ottimamente sul palo lontano un potente diagonale. I romagnoli hanno il pallino del gioco in mano e le occasioni per il Fossolo latitano. Il raddoppio è opera di Moretti, al 21’, bravo a trovare l’incrocio con un bel colpo di testa dopo un lungo lancio con le mani di Ciappini. In chiusura di frazione il Rimini.com addirittura segna il terzo gol, sempre con Canducci, che da fuori area fa partire un bolide che finisce dritto sotto la traversa.

La seconda frazione è, al contrario della prima, amarissima per i riminesi. Che il Fossolo voglia riaprire l’incontro, lo si capisce sin dalle prime battute. Dopo soli 5’ è la traversa colpita da Ferrara a rimandare la gioia del gol per gli ospiti. Traversa che viene nuovamente colpita, sempre dallo sfortunato Ferrara, giusto un paio di minuti più tardi. Tuttavia, dopo questo doppio enorme pericolo corso, Timpani e compagni provano a farsi vedere dalle parti di Esposito. Al 7’ Canducci va vicino alla tripletta con un tiro insidiosissimo salvato sulla linea dall’estremo difensore bolognese. All’8’ inizia lo show dei padroni di casa che nel giro di ventidue minuti raggiungono il Rimini.com, completano la rimonta e ampliano pure il risultato. Ad accorciare inizialmente le distanze è Zaccone, che trova il fondo della rete con una girata di sinistro. Al 19’ il Fossolo si avvicina ulteriormente ai romagnoli con Miscioscia, che si fa trovare libero sul secondo palo, completando così al meglio lo schema su punizione dal limite. Il pari arriva giusto un giro di lancette dopo il secondo gol e porta la firma di Sanchez: il giocatore emiliano è bravo a saltare il diretto marcatore e a concludere di punta anticipando l’uscita di Ciappini. Al 21’ ecco la segnatura che sancisce il compimento della rimonta. Questa volta è Mariani ad andare a segno con un tiro di punta dal limite. Malauguratamente per il Rimini.com, questo incubo non è ancora finito, perché al 30’ arriva anche la rete del definitivo 5-3. È ancora Miscioscia a fare gol, addirittura da metà campo, approfittando del portiere in movimento biancorosso.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com