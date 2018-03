Il Basket Rimini Crabs organizza un pullman per la trasferta di domenica a Olginate

Domenica 23 marzo la NTS è attesa da una delle partite più importanti della stagione: i biancorossi di coach Maghelli sono infatti attesi da un’insidiosa trasferta in quel di Olginate, formazione che in classifica precede Rimini di due sole lunghezze.

Per i Crabs una vittoria sarebbe fondamentale per allontanarsi dalla zona playout, anche considerando che il calendario dei granchi è tutt’altro che semplice, attesi dalle partite contro Cento e contro Piacenza, prima dell’ultima di campionato in programma al Flaminio contro Bernareggio.

Sarà quindi fondamentale il supporto di tutti i tifosi riminesi per spingere Busetto e compagni alla vittoria: la società biancorossa ha deciso di organizzare un pullman per chi volesse seguire la squadra nella trasferta in Lombardia al prezzo di 15 euro comprensivi di biglietto.

La partenza è in programma per le ore 10 circa, per maggiori informazioni contattare Giuseppe Grossi al numero 328-4828245.



Mikael Distante

Responsabile della Comunicazione Basket Rimini Crabs