Sangiovannese-Rimini: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

SANGIOVANNESE-RIMINI 0-0 PARZIALE

La partita sarà trasmessa in diretta, dalle 14:10, su Icaro Sport (canale 91) e in diretta streaming su icaro.tv, su www.newsrimini.it sul sito ufficiale del Rimini Football Club, sulla pagina Facebook Icaro Sport e sulle pagine Facebook del Rimini FC.

La gara sarà poi trasmessa in differita questa sera alle 22:30 su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv e su www.newsrimini.it.

IL TABELLINO

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Kouadio, Nannini, Scoscini, Bini, Calori, Di Santo, Bordo, Jukic, Lunghi, Kernezo. A disp.: Valoriani, Keqi, L. Bindi, E. Bindi, Mazzolli, Testi, Papini, Amato, Nocentini. All. Iacobelli.

RIMINI: 1 Scotti, 2 Brighi, 9 Buonaventura, 10 Cicarevic, 13 Petti, 14 Romagnoli, 17 Arlotti, 18 Viti, 19 Capellupo, 30 Montanari, 77 Guiebre. A disp.: 22 Rapisarda, 4 Variola, 5 Cola, 6 Valeriani, 7 Simoncelli, 8 Righini, 33 Pasquini, 29 Tompte, 98 Mazzavillani. All. Righetti.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

ASSISTENTI: Bocca e Caputo, entrambi di Caserta.

RETI:

AMMONITI: Romagnoli.

NOTE. Corner: 1-2.

CRONACA E COMMENTO

La capolista Rimini allo stadio comunale “Virgilio Fedini” di San Giovanni Valdarno vuole restituire alla Sangiovannese lo “sgarro” dell’andata. Quella toscana è stata infatti l’unica squadra corsara in questa stagione al “Romeo Neri”: 0-1 l’8 ottobre scorso, con gol partita di Jukic al 92′. E anche l’unica ad aver mantenuto inviolata la propria porta contro i romagnoli. I biancorossi sono a caccia del 12° risultato utile consecutivo per preservare il vantaggio sulle tre seconde: Fiorenzuola, Imolese e Villabiagio, prima del calcio d’inizio staccate di nove lunghezze. Il gap tra Rimini e Sangiovannese è invece di 15 punti (55 per i romagnoli, 40 per i toscani, sesti della classe).

Righetti deve ancora rinunciare all’acciaccato Ambrosini. Squadra che vince non si cambia. Confermato l’undici che domenica scorsa ha strapazzato il Sasso Marconi. Nelle fila locali l’ex Rimini Calori. Sulla panchina dei biancazzurri l’ex Real Rimini Iacobelli.

La partita. Si gioca. Rimini in maglia bianca con i pantaloncini rossi. In blu i locali.

Al 9′ cross di Kernezo da destra, Di Santo impatta di testa, Scotti vola e con una mano respinge.

Al 10′ il tiro di Scoscini dal limite dell’area sorvola la traversa.

Al 12′ nuovo traversone di Kernezo, passato a sinistra, sempre per Di Santo, la cui incornata è a lato.

Al 14′ il tiro di Kouadio, servito da Jukic, viene respinto di piede da Scotti.

Al 16′ Guiebre mette la freccia e va via a sinistra, cross per Buonaventura, che non può imprimere potenza al suo colpo di testa, nessun problema per Scarpelli.

Al 20′ punizione di Capellupo, Romagnoli tiene viva l’azione, poi Petti tocca, quindi Arlotti serve Petti, la cui girata è a lato.

Al 29′ Buonaventura riceve in area da Petti, controlla di destro e calcia di sinistro, pallone sull’esterno della rete. Grande occasione per il Rimini.

Al 31′ Buonaventura appoggia per Arlotti, che mette al centro un pallone basso, Cicarevic è anticipato dai difensori di casa.

Al 32′ nuovo traversone di Kernezo per Di Santo, che colpisce male di piede, pallone fuori bersaglio.