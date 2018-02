Manifestazione contro il fascismo a Macerata

Sabato 10 febbraio Casa Madiba Network insieme ad alcuni abitanti di Casa Gallo parteciperanno alla manifestazione nazionale contro fascismo e razzismo lanciata dal CSA Sisma, dai Centri Sociali delle Marche e dall’Ambasciata dei Diritti in risposta all’attentato razzista che ha scosso la città di Macerata.

“Il sentimento che abbiamo provato osservando e pensando al raid di sabato scorso – si legge nel comunicato di Casa Madiba Network – è lo stesso che si è sollevato in numerose occasioni durante questi anni di crisi in cui la violenza si è presentata anche sotto forma di violenza fascista e terrorista”.

“Lo stesso sentimento lo proviamo in queste ore quando vediamo minimizzare, giustificare, se non addirittura elogiare, quanto messo in opera da Luca Traini”, “Questo sentimento è lo stesso che proviamo, ancora, quando vediamo la reale impotenza di chi crede di dirigere e manovrare la scena pubblica e politica attuale invitando a “moderare i toni” e a calmare i sentimenti, rivelando la totale sottomissione ad un ordine del discorso che, da destra a sinistra, condivide lo stesso orizzonte politico ed immagina il futuro con gli stessi canoni: più Nazione, più muri, più lager, più decoro, più espulsioni”.

“Questo sentimento potremmo allora chiamarlo paura, spaesamento, disperazione, e su questo sentimento loro ci cavalcano. Ma noi, ogni volta che ci mettiamo in cammino con i nostri fratelli e sorelle migranti, rompendo un muro in una città o il confine di una Nazione, ogni volta che reagiamo agli autoritarismi dello Stato e alle violenze fasciste, sappiamo che questo sentimento può avere un altro nome: rabbia, speranza, potenza. Per questo sabato a Macerata è giusto esserci per costruire quel sentimento che si prova quando insieme non si ha più paura!”