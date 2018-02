Sconfitta di misura del Basket Rimini Crabs

BASKET RIMINI CRABS – GRISSIN BON REGGIANA 79 – 84

UNDER 18 D’ECCELLENZA – IX DI RITORNO

IL TABELLINO

BASKET RIMINI CRABS – GRISSIN BON REGGIANA 79 – 84 (22-20; 40-33; 57-59)

Basket Rimini Crabs: Del Fabbro 17, Ferrari 8, Trunic 10, Rossi 16, Giorgi 2, Puzalkov 5, Lonfernini 4, Tongue 4, Rinaldi 2, Iannello 11, Zambianchi n.e..

All.: Casoli, Brugè.

Gli Under 18 chiudono la fase regionale del campionato d’Eccellenza con una sconfitta contro la Reggiana, già matematicamente seconda in virtù degli scontri diretti favorevoli con le dirette inseguitrici Ferrara e Ginnastica Fortitudo.

Pur privi di Berni i granchietti, trascinati da un ottimo Del Fabbro (top scorer con 17 punti) e da un pimpante Ferrari (8 punti, 7 rimbalzi, 10 recuperi e 7 assist), conducono la gara per ampi tratti e vanno al riposo sul 40-33.

Nel terzo quarto la Reggiana recupera e sorpassa ma la gara resta tirata fino alla fine. Doppia-doppia realizzata da Trunic (10 punti, 13 rimbalzi) e sfiorata da Iannello (11 punti, 9 rimbalzi).

Rossi altro giocatore in doppia cifra (16 punti, 6 rimbalzi).

L’Under 18 parteciperà ora ad un Trofeo Interregionale con le non qualificate del comitato Veneto.