Premio Panzini 2018, la data della premiazione. Prorogati termini per candidature

Il Premio Panzini 2018, la serata di gala nella quale sarà incoronato il vincitore della sesta edizione, si svolgerà sabato 24 febbraio presso il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. E’stata prorogata la scadenza entro la quale presentare le candidature. E’ quindi ancora possibile segnalare all’attenzione dell’Amministrazione, soggetti singoli o aggregati che si ritengano meritevoli e che siano protagonisti nel mondo del volontariato sociale, della cultura, della scienza, dello sport, dell’arte, della tutela dell’ambiente, dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria o del lavoro; la segnalazione della candidatura deve essere redatta in forma libera secondo il modello scaricabile dal sito comunale, da compilare e consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio Cultura.

Istituito nel 2013, il Premio Panzini ha visto vincere nelle scorse edizioni Gladys Nadia Rossi, soprano di fama internazionale, Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore e storico patron del cantiere nautico Bimare, la missionaria Sara Foschi, Roberto Mazzotti, ex direttore generale di Iccrea Holding, e il Dott. Maurizio Salvi, luminare della chirurgia toracica incoronato ad inizio 2017.

La serata del prossimo 24 febbraio, come da tradizione, vedrà non solo l’assegnazione del premio principale, a gratifica della cittadina o del cittadino che si sia distinto contribuendo a far conoscere Bellaria Igea Marina e a diffonderne un’immagine positiva, ma anche la consegna di riconoscimenti collaterali.