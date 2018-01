20mila visitatori per la Mostra dei Presepi dal Mondo

Con la Messa in Cattedrale presieduta dal Vescovo Lambiasi, si conclude la 15° Mostra dei Presepi dal Mondo. Oltre ventimila i visitatori e una cinquantina i gruppi che l’hanno visitata quest’anno.

Alle 16 anche la ribalta televisiva con un servizio televisivo trasmesso da RAI 1 all’interno della puntata di “A sua immagine” nel corso del quale la conduttrice Lorena Bianchetti ha intervistato don Renzo Gradara ideatore della Mostra che ne ha spiegato il senso e il valore educativo, Cesare Giorgetti coordinatore della Mostra e i rappresentanti della comunità filippina e argentina e due ragazzi richiedenti asilo.

Una Mostra – si legge in una nota – che dice condivisione di popoli, solidarietà e integrazione. Un modo per dire che la diversità è una ricchezza e una risorsa. Una Mostra che dice Speranza perché non c’è nessun paese così povero che non sia abitato da Gesù, non c’è nessun popolo, per quanto emarginato, che non sia amato da Gesù.

L’obiettivo della mostra, spiegano gli organizzatori, è presentare alla città e ai moltissimi turisti presenti in occasione delle feste natalizie, il volto di una Rimini solidale, inclusiva, capace di costruire ponti e non muri, accogliente e ricca di una presenza multiculturale e multietnica. E anche il volto di tantissime famiglie e persone immigrate che pur mantenendo vivo il valore della propria terra, della propria tradizione e della propria cultura, sente di appartenere a questa città e a questa chiesa.

Dopo la Messa le comunità partecipanti, si sono ritrovate per una cena nella quale si è condiviso i cibi tipici di ogni paese; durante la cena saranno resi noti i risultati del concorso dei Presepi.

I vincitori della lotteria 2018

I numeri vincenti:

N.° PREMI N° VINCENTE 1 GIRADISCHI HI-FI con MP3 TREVI 09251 2 BICICLETTA 07516 3 OROLOGIO DA POLSO CITIZEN 07544 4 PROSCIUTTO 01933 5 CARICABATTERIE PER AUTO 01545 6 BOLLITORE ELETTRICO IN ACCIAIO INOX 08584 7 SET DI CHIAVI A BUSSOLA 02244 8 BUONO SPESA(50EURO) IGEA CARNI 02136 9 BUONO SPESA (50 EURO) IGEA CARNI 02013 10 BUONO SPESA (50EURO) IGEA CARNI 02059 11 ABBONAMENTO SEMESTRALE A “IL PONTE” 00986 12 ABBONAMENTO SEMESTRALE A “IL PONTE” 01962

I premi possono essere ritirati presso la sede Caritas di via Madonna della Scala, 7, entro il 31 gennaio 2018.