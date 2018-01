Brezza e freddo non fermano il tuffo a Torre Pedrera

Nonostante il cambio repentino di temperatura dovuto ad una freddissima brezza da Nord, 64 temerari questa mattina si sono messi in costume ed hanno fatto un tuffo nel gelido mare davanti al presepe di sabbia di Torre Pedrera.

Anche quest’anno la quota rosa si è fatta rispettare con tantissime partecipanti arrivate anche dalla Lombardia, due coppie una di Milano e una di Como per il terzo anno consecutivo vengono appositamente al mare per la settima edizione di questo bagno benaugurale, il più giovane, un bambino di 11 anni,

Il comitato turistico di Torre Pedrera ha preparato al rientro bevande calde per tutti i partecipanti.