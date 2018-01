120 anni dalla scomparsa di p. Pasquale Tosi. Il ricordo della comunità di San Vito

Il prossimo 14 gennaio saranno ricordati i 120 anni dalla scomparsa di Padre Pasquale Tosi, missionario in Alaska. La comunità di San Vito, da cui padre Tosi ha mosso i primi passi lo vuole ricordare. In quella domenica saranno celebrate in sua memoria le Messe. C’è poi l’uscita di un nuovo volume, “PADRE PASQUALE TOSI Gesuita Sanvitese Evangelizzatore delle Montagne Rocciose e dell’Alaska”, pubblicato a cura della parrocchia, frutto di una ricerca approfondita per la tesi di laurea di Michele Tombesi, un giovane riminese che si è appassionato al missionario e al suo operato.

In chiesa sarà anche allestito un angolo dedicato al missionario, dove con immagini e foto di Padre Tosi e dei luoghi di missione, si ripercorrono i momenti più significativi del suo apostolato nelle Montagne Rocciose e Alaska. Il missionario è entrato anche a far parte del presepe allestito quest’anno dal titolo “da San Vito alle Montagne Rocciose e Apostolo dell’Alaska“.

“Questa mia ricerca sul reverendo padre Pasquale Tosi – scrive Tombesi nell’introduzione – è avvenuta per caso o per meglio dire, lo Spirito ha soffiato dove voleva …. sentivo di fare omaggio per la mia tesi ad una persona vissuta in Diocesi e il mio professore don Emanuele Giunchi mi mise al corrente di questa sconosciuta figura. Un gesuita romagnolo nato a San Vito, P. Tosi che ha fondato la Chiesa Cattolica d’Alaska tra mille peripezie e in una notte divorai il libro che mi era stato dato, la sua vita mi entusiasmò e ho cercato di illustrare il cammino di questo semplice e umile uomo che diede la vita per il prossimo, per Gesù Cristo. Il parroco di San Vito, Monsignor Giuseppe Celli, ha curato la prefazione del libro: “questo prezioso libro farà del bene alle tante persone che lo leggeranno. Un libro che, ne sono certo, continuerà l’evangelizzazione che è stata la passione della sua intensa vita e continuerà così ad essere missionario di Cristo nel nostro tempo, a partire dalla sua parrocchia di San Vito e dalla sua diocesi di Rimini. Padre Tosi ha operato in tempi e luoghi lontani da noi, ma

le sue intuizioni e metodi pastorali praticamente sono quelli che la Chiesa oggi ci propone. Padre Tosi va riconosciuto da noi vero collaboratore della nostra fede e del nostro impegno pastorale tramite la sua testimonianza e la sua intercessione dal Cielo“.

Grande estimatore di Padre Tosi anche il compianto Mons. Pietro Sambi, Nunzio Apostolico in USA che scriveva “merita di essere letta la vita del Padre Pasquale Tosi, uomo di fede e di scienza, con il gusto di vivere quotidianamente sullo spartiacque dell’impossibile e più conobbi l’incredibile zelo missionario di Padre Tosi, più crebbe l’ammirazione per lui; e lo sentii vicino, non solo nei momenti di riposo a Sogliano ma anche nel mio lavoro e nei miei viaggi negli Stati Uniti“.