Lista Civica Renata Tosi su lotta alla povertà: “assistenzialismo non è unica risposta”

Senza fare riferimento diretto alle polemiche, la lista civica “Renata Tosi” torna sul dibattito del consiglio comunale di giovedì scorso sulla lotta alla povertà. Non ci si può fermare all’assistenzialismo, spiega in una nota la lista, ma bisogna anche creare un terreno fertile in città.

“Si parla di povertà quando l’uomo non ha accesso alle risorse necessarie per realizzare un livello di vita adeguato. Una situazione che diventa più estrema e dolorosa quando toglie all’essere umano anche l’aspirazione a riscattarsi da una condizione che priva della dignità. Madre Teresa diceva: “Non si è nudi solo con la mancanza di vestiti, la nudità è la perdita della dignità umana”.

L’assistenzialismo, pur necessario, non può essere l’unica risposta allo stato di bisogno. Un’Amministrazione deve impegnarsi a trovare altre soluzioni, ponendo in essere tutte quelle azioni atte allo sviluppo del territorio che creano terreno fertile per il mantenimento e, ancor più, per lo sviluppo e l’insediamento di nuove realtà attinenti all’economia cittadina. Questa Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il lavoro, prima vera forma di dignità per le fasce sociali in difficoltà. Valorizzando l’economia del nostro territorio, in tutte le sue forme, sarà possibile creare e favorire più opportunità di lavoro e di conseguenza ottenere maggiore stabilità per il futuro delle famiglie.

È fondamentale – naturalmente – distinguere lo stato di bisogno reale da quello simulato, avvalendosi di professionalità, esperienza e sensibilità della Polizia Municipale. Il 21 dicembre scorso, in sede di consiglio comunale, i giovani della maggioranza e minoranza, insieme, hanno voluto dar voce a chi, spesso per pudore e vergogna, non ce l’ha, ottenendo dalla quasi totalità del mondo adulto, seduto sugli scranni, un voto favorevole ed un plauso sentito e forte”.